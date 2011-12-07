В Казани под колеса авто попала 8-летняя девочка на самокате

За прошедшие сутки, 28 апреля, в Казани правоохранителями было зарегистрировано 165 ДТП, пострадало два человека, один их них ребенок, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ЧП произошло в 18.30 на прилегающей территории дома №18А по ул. Ломжинская. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не рассчитал безопасную скорость и совершил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на самокате. Школьница получила различные ушибы.

Всего за сутки в столице РТ за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 460 водителей и 40 пешеходов, 4 водителя были задержаны с признаками опьянения.