В загоревшемся частном доме в Тукаевском районе РТ нашли тела двух человек

Минувшей ночью пожарные в Тукаевском района РТ устраняли возгорание частного жилого дома. Два человека погибли, сообщила пресс-сужба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел накануне в доме, расположенном в селе Яна-Буляк на улице Тукая. До приезда спасателей огонь успел полностью охватить строение. При разборе сгоревшего дома было обнаружено два тела – 80-летней женщины и 51-летнего мужчины.

Возгорание ликвидировали, а его причиной по предварительной версии стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.