27-летняя челнинка избила соседа банкой сгущенки

27-летняя жительница Набережных Челнов избила соседа банкой сгущенки, сообщили в прокуратуре РТ.

Инцидент произошел 29 февраля на общей кухне общежития. У женщины возник конфликт с мужчиной, в результате которого она ударила его несколько раз по голове банкой сгущенки.

Потерпевший получил травмы лба и теменной области.

Свою вину женщина признала частично.

Суд обвинил нападавшую в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода, а также удержания 5% заработка в доход государства.