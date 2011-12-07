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27-летняя челнинка избила соседа банкой сгущенки

Женщине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на полгода.

27-летняя жительница Набережных Челнов избила соседа банкой сгущенки, сообщили в прокуратуре РТ.

Инцидент произошел 29 февраля на общей кухне общежития. У женщины возник конфликт с мужчиной, в результате которого она ударила его несколько раз по голове банкой сгущенки.

Потерпевший получил травмы лба и теменной области.

Свою вину женщина признала частично.

Суд обвинил нападавшую в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода, а также удержания 5% заработка в доход государства.

КВ
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