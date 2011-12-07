Пенсионерка из Казани обвиняется в мошенничестве на 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства 63-летняя женщина предлагала свои услуги в покупке квартир на выгодных условиях. Она рассказывала потерпевшим, что до выхода на пенсию занимала высокий пост в госучреждении, где у нее остались связи. Деньги с клиентов она собирала частями под различными предлогами: взнос на будущую жилплощадь или оплату ремонтных работ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.

В феврале подозреваемую уже приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев. На данный момент она находится в исправительной колонии в Удмуртии.