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Росгвардейцы задержали казанца, попытавшегося украсть из аптеки дорогостоящую косметику

Ранее 42-летний задержанный уже был судим. 

В аптеке Ново-Савиновском района Казани задержали мужчину, который хотел украсть дорогое косметическое средство. Об этом передает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. 

Инцидент произошел в одной из сетевых аптек по улице Адоратского. Тогда, как рассказала прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии провизор, мужчина взял со стеллажа дорогостоящую косметику и собирался уйти, не оплатив товар. Благо, на выходе его ожидал охранник.  

Позже выяснилось, что 42-летний задержанный уже был судим. Теперь в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. 

КВ
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