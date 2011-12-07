Росгвардейцы задержали казанца, попытавшегося украсть из аптеки дорогостоящую косметику

В аптеке Ново-Савиновском района Казани задержали мужчину, который хотел украсть дорогое косметическое средство. Об этом передает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Инцидент произошел в одной из сетевых аптек по улице Адоратского. Тогда, как рассказала прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии провизор, мужчина взял со стеллажа дорогостоящую косметику и собирался уйти, не оплатив товар. Благо, на выходе его ожидал охранник.

Позже выяснилось, что 42-летний задержанный уже был судим. Теперь в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.