Аспирантка КФУ обвинила своего преподавателя в доведении до самоубийства

Аспирантка кафедры международного и европейского права КФУ Наталья Покровская обвинила своего научного руководителя Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. Девушка записала видеоролик, в котором обвиняет своего педагога.

Она заявила, что Тюрина принудила ее защитить кандидатскую работу, зная, что она написана не ей и не проходит проверку на антиплагиат, отчет по которой ранее был подделан работниками кафедры.

До того Наталья Тюрина регулярно унижала и оскорбляла аспирантку, заявляет Покровская.

«Полагаю, что враждебность в моей адрес со стороны Тюриной связана с тем, что я не оправдала ее финансовых ожиданий. И тех 60 тыс. рублей, которые я передала ей на кафедре 28 июня в знак благодарности, оказалось недостаточно», — считает девушка.

По ее словам, утром накануне защиты работы к ней в отель приехал преподаватель Дурмишхан Афхазава, который заставил ее ехать в вуз.

«Мне пришлось играть роль, отведенную мне Натальей Тюриной. Выступать в зале и улыбаться тогда, когда хотелось плакать от этого беспредела. Честно говоря, к концу дня у меня было ощущение, что меня изнасиловали. Пусть не физически, но морально. Надо мной надругались», — рассказывает девушка.

В свою очередь в пресс-службе КФУ редакции «КВ» заявили, что по данному факту в вузе проводится служебная проверка.

«Информация, озвученная в видео, не подтвердилась. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении.