По делу «Тукаевских» перед судом предстали 30 обвиняемых

В Вахитовском суде Казани началось рассмотрение дела участников ОПГ «Тукаевские». Подсудимых насчитывается 30 человек. Им предъявлены обвинения в создании преступной группы, вымогательстве, организации незаконной миграции и в многих других тяжких преступлениях. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Из-за большого количества человек слушание по делу ОПГ «Тукаевские» состоится в Советском районном суде. Поскольку только есть вместительные залы для всех участников процесса. Всего на время проведения следствия под стражей находятся более десяти человек, их доставили под конвоем. Под домашним арестом четверо фигурантов дела, и еще четверо — под подпиской о невыезде. Остальные задержанные находятся под запретом определенных действий.

По версии следствия, группировку основали в 2009 году трое жителей Казани. Со временем в нее вступали новые участники. В течение последующих лет они совершали ряд преступлений от хулиганства до организации незаконной миграции.

Лишь двое из подсудимых полностью признали свою вину. Шестеро признали частично, остальные полностью отрицают свою причастность.

Ранее Верховный суд Татарстана заключил под домашний арест замминистра МЧС РТ Олега Степущенко. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 56,7 млн рублей.