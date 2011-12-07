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Полиция Казани проводит проверку после попытки похищения ребенка в ТЦ «Тандем»

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей происшествия.

Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев после инцидента с попыткой похищения ребенка из торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

«Сотрудники отдела полиции „Московский“ незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели и очевидцы», — заявляют в управлении.

Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия.

Напомним, что мать ребенка рассказала, что незадолго до инцидента к ней подсела пожилая женщина, которая завела разговор, из-за чего ребенок остался без присмотра.

КВ
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