Татарстанский СК выявил уход от налогов на сумму свыше 56 млн рублей

В Татарстане фирма ООО «Геоцентр» ушла от налогов на сумму свыше 56 млн рублей. Об этом сообщил Старший помощник руководителя СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, один из руководителей ООО «Геоцентр» в период с 2016-2019 года вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации для ухода от оплаты НДС. Общая сумма ухода от налогов составила свыше 56 млн рублей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Основной род деятельности ООО «Геоцентр» лежит в области архитектуры. Фирма предоставляет услуги инженерно-технического проектирования, выполнения строительного контроля и авторского надзор, а также проводит консультации клиентов в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в Татарстане руководителя компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на 92 млн рублей.