В Татарстане на Волге сняли с мели катер Академии наук РФ

Спасском районе Татарстана сняли с мели катер Академии наук России «Биолог». Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

«Научный теплоход, выполнявший исследование грунта в устье реки Утки вблизи судового хода реки Волги, снят с мели. Продолжается проведение научных исследований», — заявили в ведомстве.

Всего на борту корабля находятся 7 человек — это трое членов экипажа и четверо научных сотрудников. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что это уже четвертое судно за месяц, которое застревает в акватории рек. Ранее в Кировском районе Казани и в Зеленодольском районе республики сели на мель прогулочные катера, а на реке Волга в затруднительном положении оказалась частная яхта.

Ранее «КВ» сообщали, что уровень воды в Куйбышевском водохранилище, согласно прогнозам, опустится до отметки 50 метров. Вода убывает по 1-1,5 см в сутки.