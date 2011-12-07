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Татарстанца, посадившего за руль ребенка, нашли и оштрафовали

Водитель заявил правоохранителям, что ребенок стал капризничать и он вынужден был посадить его на колени

Татарстанские правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором водитель автомобиля «Тойота» ведет машину, а на коленях у него сидит ребенок, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.

Полицейские изучили видеоматериал и провели оперативно-розыскные мероприятия. В итоге им удалось установить личность водителя. 56-летний житель Высокогорского района Татарстана свою вину в нарушении Правил дорожного движения полностью признал. Он заявил, что ребенок начал капризничать, поэтому пришлось посадить его к себе на колени.

Водитель был привлечен к административной ответственности за опасное вождение и перевозку ребенка без детского удерживающего устройства. Татарстанец должен заплатить штраф 4,5 тыс. рублей.

КВ
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