В Казани водитель легковушки сбил девушку во дворе дома и скрылся с места ДТП

В Казани во дворе жилого дома неизвестный на легковушке сбил девушку и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД по Казани.

Авария произошла утром 29 июля во дворе дома № 93 по улице Рихарда Зорге. Водитель на неустановленном авто сбил 18-летнюю девушку и скрылся.

В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей затылка, рук и ног.

Очевидцев происшествия просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.