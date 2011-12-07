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В Казани водитель легковушки сбил девушку во дворе дома и скрылся с места ДТП

18-летняя девушка получала серьезные травмы.

В Казани во дворе жилого дома неизвестный на легковушке сбил девушку и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД по Казани.

Авария произошла утром 29 июля во дворе дома № 93 по улице Рихарда Зорге. Водитель на неустановленном авто сбил 18-летнюю девушку и скрылся.

В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей затылка, рук и ног.

Очевидцев происшествия просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.

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