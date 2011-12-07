Избившие фельдшера «скорой помощи» в Челнах хулиганы получили по 3,5 года условно

В Набережных Челнах вынесли приговор двум хулиганам, которые избили фельдшера «скорой помощи» в трамвае. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Галиев Руслан.

Обоим злоумышленникам суд назначил по 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года. Государственное обвинение с решением суда не согласно. Оно настаивало на более строгом сроке — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Декабристов сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который ударил ножом свою гражданскую жену. При этом в полицию обратился сам нападавший. Мужчина был задержан, а потерпевшая госпитализирована.