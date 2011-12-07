Проректор КГАСУ об эвакуации в вузе: Она была плановой, студенты знали

Эвакуация в институте была плановой и заранее продуманной, учащиеся знали о ней. Об этом «КВ» сообщил проректор университета Давид Кордончик.

«Эвакуация плановая, а распоряжение было неделю назад. Мы прорабатывали действия при эвакуации в случае пожарной или террористической ситуации. Все заняло ровно 10 минут. Все были выведены в указанные места и все учащиеся вернулись на занятия, а сотрудники по рабочим местам», — сообщил проректор университета Давид Кордончик.

По словам проректора, все преподаватели знали, что будет учебная эвакуация, но не знали о точной дает и времени. Эвакуация прошла успешно, как и планировалась.

В свою очередь, как стало известно нашему изданию, студенты не были предупреждены об эвакуации. Учащиеся были не готовы к такой экстренной ситуации.

Студенты вуза отправили видеозапись нашей редакции, где на кадрах видно, как они покидают здание.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что студентов КНИТУ-КХТИ эвакуировали из вуза, не предупредив об учебной тревоге.