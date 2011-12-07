Транспортная прокуратура занялась проверкой происшествия на паромной переправе в Татарстане

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием у паромной переправы в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорные органы выяснят, были ли соблюдены законодательства о безопасности движения и прав пассажиров водного транспорта.

Работа паромной переправы пока остановлена, а ситуация взята на особый контроль.

Напомним, на проезжей части у пристани паромной переправы Верхний Услон - Аракчино Казани КАМАЗ столкнулся с «Ауди». Оба автомобиля опрокинулись в воду, водитель «Ауди» погиб. На месте работают спасатели МЧС России по РТ.



