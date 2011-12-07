В Госинспекции по маломерным судам предупредили об обмелении Волги

В ближайшее время на Волге ожидается значительное снижение уровня воды. Из-за чего владельцам судов стоит быть аккуратнее. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

«Госинспекция по маломерным судам рекомендует судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться с пониженной безопасной скоростью и пользоваться эхолотом», - сообщили в МЧС.

Ночью рекомендуется передвигаться исключительно со световыми огнями и приборами.

Напомним, с начала сентября в Татарстане отмечено уже четыре случая, когда суда садились на мель. Два случая были зафиксированы в Спасском районе республики, и по одному в Зеленодольском районе и Кировском районе Казани.

Пока уровень воды находится не на критической отметке, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском водохранилище уровень воды опустился на три метра. Уровень воды будет снижаться по сантиметру в сутки в ноябре.