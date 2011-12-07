Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах спасатели ищут рыбака, провалившегося под лед

Скоро к поиску мужчины подключатся водолазы.

В Набережных Челнах ищут рыбака, провалившегося под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о рыбаке поступило 30 декабря в 11.42. Очевидцы рассказали, что на Каме в районе пристани, где ремонтируют корабли, в 500 метрах от берега провалился рыбак. Мужчина махал руками, а потом пропал через некоторое время.

На место прибыли спасатели и сотрудники ГИМС. Специалисты предположили, что рыбак угодил в промоину и утонул.

К поиску мужчины готовятся водолазы.

КВ
Лента новостей