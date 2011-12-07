В Челнах спасатели ищут рыбака, провалившегося под лед

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В Набережных Челнах ищут рыбака, провалившегося под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о рыбаке поступило 30 декабря в 11.42. Очевидцы рассказали, что на Каме в районе пристани, где ремонтируют корабли, в 500 метрах от берега провалился рыбак. Мужчина махал руками, а потом пропал через некоторое время.
На место прибыли спасатели и сотрудники ГИМС. Специалисты предположили, что рыбак угодил в промоину и утонул.
К поиску мужчины готовятся водолазы.