Тело погибшего шестилетнего мальчика нашли в зарослях у Актанышских прудов

В Актанышском районе РТ нашли тело погибшего шестилетнего мальчика. В убийстве подозревают ранее судимого соседа, передает ИА «Татар-информ».

С обращением об исчезновении шестилетнего сына обратилась в полицию жительница Актанышского района. Вскоре сотрудниками полиции в прибрежной зоне дамбы у Актанышских прудов была найдена одежда ребенка. А в десяти метрах в его зарослях и сам труп мальчика. У него обнаружили травму затылочной части головы.

Сейчас на месте происшествия работает прокурор района Рамиль Аскаров. Сообщается, что накануне в половине двенадцатого часа дня мальчик поехал кататься на велосипеде с нетрезвым и ранее судимым соседом. Обратно мужчина приехал один.

По предварительной версии, ребенок, желая искупаться в пруду, захлебнулся водой, после чего сосед бросил его тело в кустах и уехал. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Все подробности случившегося еще предстоит установить следствию.