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Спасатели Татарстана предотвратили взрыв газового баллона при пожаре в частном доме

Причиной пожара послужил неправильный монтаж электрооборудования.

При пожаре в Лениногорске спасатели Татарстана предотвратили взрыв газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Известно, что инцидент произошел в частном доме, расположенном по улице Кирова в Лениногорске. Тогда вечером там помимо дома горела баня и гараж. К счастью, находящийся в доме баллон с пропаном к приезду пожарных не успел взорваться. Спасатели смогли его вытащить, после чего охладили газовый баллон.

Как рассказала пресс-служба ведомства, причиной пожара послужил неправильный монтаж электрооборудования. Площадь пожара составила 150 кв. м, никто из присутствующих не пострадал. 

КВ
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