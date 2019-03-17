Ивелин Попов: «Рубин» всегда хорошо играет

- Виталий Кафанов разложил вам этот «Рубин»?

- Кафанов сильный тренер. Но как иначе, если 13 лет работаешь с Бердыевым?

- Складывалось впечатление, что в первом тайме «Рубин» играл лучше…

- Да. «Рубин» хорошая команда. После первого тайма я не думал, что мы будем играть лучше. Нам повезло, что не пропустили гол. Во втором тайме мы дождались своих моментов.

- С Еременко у вас хорошая взаимосвязь?

- Думаю, да.

- «Рубин» чем-нибудь удивил?

- «Рубин» всегда хорошо играет. Хороший футбол: короткие передачи, длинные. Очень хорошая команда, – приводит слова Попова корреспондент «КВ».