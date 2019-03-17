 Ивелин Попов: «Рубин» всегда хорошо играет
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Ивелин Попов: «Рубин» всегда хорошо играет

Нападающий «Ростова» прокомментировал итог матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

Спорт
17 марта 2019  09:09
Автор:
Артем БОРИСОВ; Фото автора

- Виталий Кафанов разложил вам этот «Рубин»?
- Кафанов сильный тренер. Но как иначе, если 13 лет работаешь с Бердыевым?

- Складывалось впечатление, что в первом тайме «Рубин» играл лучше…
- Да. «Рубин» хорошая команда. После первого тайма я не думал, что мы будем играть лучше. Нам повезло, что не пропустили гол. Во втором тайме мы дождались своих моментов.

- С Еременко у вас хорошая взаимосвязь?
- Думаю, да.

- «Рубин» чем-нибудь удивил?
- «Рубин» всегда хорошо играет. Хороший футбол: короткие передачи, длинные. Очень хорошая команда, – приводит слова Попова корреспондент «КВ».

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