Ивелин Попов: «Рубин» всегда хорошо играет

- Виталий Кафанов разложил вам этот «Рубин»?
- Кафанов сильный тренер. Но как иначе, если 13 лет работаешь с Бердыевым?
- Складывалось впечатление, что в первом тайме «Рубин» играл лучше…
- Да. «Рубин» хорошая команда. После первого тайма я не думал, что мы будем играть лучше. Нам повезло, что не пропустили гол. Во втором тайме мы дождались своих моментов.
- С Еременко у вас хорошая взаимосвязь?
- Думаю, да.
- «Рубин» чем-нибудь удивил?
- «Рубин» всегда хорошо играет. Хороший футбол: короткие передачи, длинные. Очень хорошая команда, – приводит слова Попова корреспондент «КВ».