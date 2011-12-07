Первая поездка на дачу: как подготовить дом на участке к проживанию

О том, с чего там начать в свой первый приезд на дачу после долгой и холодной зимы, рассказывает наш постоянный эксперт, строитель с 40-летним стажем Ясмина Рафикова:

— Начнем с подготовки дома к постоянному проживанию. Чтобы пребывание на даче было безопасным и комфортным, тщательно осмотрим все конструкции и коммуникации в доме, бане и хозпостройках. Освещение следует включать только после того, как убедитесь в целостности проводки. Иначе можно спровоцировать в лучшем случае короткое замыкание, а в худшем — пожар. Следует проверить сохранность всех труб и стыков в системах водоснабжения, отопления и полива перед запуском в них воды. Бывает, что электропроводка или водопроводные шланги испорчены грызунами.

Чтобы избавиться от влажности и сырости, образовавшиеся за зиму в доме, нужно как следует проветрить все помещения. Заставить воздух циркулировать, для этого открыть все окна, двери и продухи. Затем сильно прогреть помещения, затопив печь или камин. Для обогрева можно использовать тепловентилятор, калорифер, обогреватель.

Осмотр дома начинаем с подземных конструкций и помещений. Основания (грунты) и фундаменты, подвалы и подполья являются конструкциями нулевого цикла, находящимися на отметке ниже 0.00. Их визуальный осмотр чаще всего невозможен, поскольку они скрыты землей. Основными косвенными признаками их неблагополучного технического состояния являются: осадка грунтов вокруг здания, просадка и разрушение отмостки. А также просадка полов в помещениях и подтопление подвальных помещений и подполий. Все эти неисправности и повреждения сопровождаются трещинами, сколами, впадинами и раковинами. Важно вовремя определить причины обнаруженных повреждений и устранить их. Своевременность позволит уменьшить трудовые и финансовые затраты на ремонтные работы. Фундамент — опора здания. От его технического состояния зависит прочность, надежность и устойчивость всего здания. Поэтому нужно содержать его в исправном состоянии. А при незначительных поверхностных дефектах, таких как отпадение и отслоение бетона, штукатурки или облицовки достаточно восстановить покрытие.

Новый слой следует сделать из аналогичного строительного материала. Работы выполняют в следующем порядке: очищение цоколя и подземной стены фундамента от загрязнений и отслоившихся частей бетона, штукатурки или облицовки. На очищенной поверхности нужно сделать засечки, которые позволят новому раствору прочно сцепиться со стеной. Для усиления свежего слоя раствора следует проложить армирующую сетку (металлическую или из стекловолокна). Новый же раствор наносится с максимальным ударным усилием (большим замахом), обеспечивая глубину и прочность сцепления.

После завершения работ и 100-процентного набора прочности нанесенного раствора следует восстановить гидроизоляцию. При необходимости сделать утепление и выполнить обратную засыпку грунтом послойно (толщина слоя 30 — 35 см) с тщательным уплотнением каждого слоя.

При осмотре вы обнаружили опасные трещины? Они единичны, имеют значительное (0,4 мм) постепенно сужающееся раскрытие, направлены и указывают на место критичного изгиба конструкции и появляются на нагруженных, включая свой вес, конструкциях? Это говорит об опасных изменениях в фундаменте. Чтобы установить их причины, выполняют так называемую отрывку шурфов. Шурф — это яма, обычно прямоугольной формы, позволяющая получить информацию о состоянии подземной конструкции и основания (почвы). С ее помощью будут видны места отсутствия грунтов и сдвиги фундаментов.

Несущая способность грунта снижается из-за вымывания почвы, что приводит к деформации и разрушению фундаментов. Происходит это из-за повышения уровня грунтовых вод, аварий бытовых и технологических систем водоснабжения и канализации, нарушения наружного водоотвода (разрушение отмостки, водосточных труб). Чтобы получить общее представление о состоянии фундамента, для небольшого дома достаточно двух — трех точек шурфования.

Но запомните: нельзя оголять фундамент на всю длину стены ни при осмотре, ни при дальнейших ремонтах. Это чревато обрушением дома. Поэтому ведение сложного осмотра и дальнейших ремонтно-строительных работ лучше доверить опытным специалистам. Если же в доме все в порядке, остается провести генеральную уборку и устроить праздник по поводу начала такого долгожданного в этом году дачного сезона!