Смородина любит фосфор, а земляника - мочевину

О том, как это правильно сделать, рассказывает наш постоянный эксперт, кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Уход за ягодными культурами производят по стандартной схеме: обрезка, полив, рыхление, подкормка, защита от болезней и вредителей. Но есть некоторые нюансы.

ОБРЕЗКА СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА. Вооружившись секатором, обрезают больные, поврежденные и старые толстые побеги. Также вырезают все лишние прикорневые побеги внутри куста (они только загущают его) и слишком низко расположенные ветви, лежащие на земле. Мощные однолетние побеги смородины укорачивают на 5 - 8 см.

Если после обрезки смородины остались хорошие ветки, их можно нарезать на черенки и использовать для размножения. Здоровые листья пригодятся для маринадов и солений.

Что касается малины, обрезать следует побеги, которые закончили плодоношение, а также больные и слабые. Ветки вырезают у самого основания, как можно ближе к земле, оставляя только молодые сильные побеги (не более 8 - 10 штук на один куст).

РЫХЛЕНИЕ И ПОЛИВ. Чтобы увеличить доступ кислорода к корням, посадки слегка рыхлят тяпкой или мотыгой по почвенной корке, удаляют сорняки. При этом важно не задеть корни.

Поливать и проводить подкормку проще по бороздкам. Оптимальный вариант - система капельного полива: и земля не размывается, и вода экономится. Под крыжовник, красную и белую смородину достаточно вылить по 1 - 2 ведра. Черной смородине требуется более обильный полив - 3 - 4 ведра, поскольку ее корневая система расположена ближе к поверхности земли.

ПОДКОРМКА. Кусты подкармливают комплексным минеральным удобрением (например, нитрофоской) по инструкции. При этом нужно иметь в виду, что все виды смородины не переносят хлор, но очень любят фосфор.

Листья неплохо опрыснуть одним из антистрессовых препаратов («Эпин», «Циркон»). Часто растения страдают от хлороза - листья начинают желтеть. В этом случае помогут подкормки азотом: 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды.

Понравится кустам органическое удобрение - настой птичьего помета или коровяка. Под каждое растение можно внести по одному ведру компоста. После полива и подкормки приствольные круги мульчируют соломой, сжатой травой или опилками.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ. Если явных признаков поражения кустов болезнями и вредителями нет, на этом можно остановиться. Иногда рекомендуют обработать растения для профилактики однопроцентным раствором бордоской жидкости. А вот с заболевшими кустами придется повозиться. Для борьбы с грибковыми заболеваниями используют фунгицидные препараты по инструкции производителя.

Чтобы изгнать вредителей, присутствие которых обнаружилось при сборе урожая, через 5 дней после опрыскивания фунгицидами растения обрабатывают инсектицидами.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА. Садоводы часто спорят о том, нужно ли обрезать листья садовой земляники (клубники) после плодоношения. С одной стороны, старая густая листва ограничивает свободную циркуляцию воздуха у корней, необходимую для профилактики грибковых инфекций, нашествия слизней. Удаление листьев уменьшает количество вредителей: паутинного и земляничного клещей, долгоносиков, белокрылок, листоедов. Обрезка дает возможность растению сформировать молодую здоровую листву.

С другой, во время удаления листьев можно случайно срезать и отвечающие за будущий урожай вегетативные почки. Есть риск, что кусты не успеют сформировать полноценную розетку листьев до наступления холодов, и это приведет к вымерзанию растений зимой.

Видимо, разумный консенсус таков: не требуется обрезка молодой землянике, зато в ней нуждаются кусты третьего и четвертого года развития (после этого срока растения рекомендуют обновлять). Листья срезают секатором как можно ближе к земле. Дотошные садоводы рекомендуют подстилать при этом под кусты ткань или бумагу, чтобы вредители и споры грибка не опадали на землю. Срезанные листья сжигают.

После обрезки растениям нужен уход. В первые дни советуют регулярно рыхлить землю вокруг кустиков и поливать в случае сухой погоды. В это время очень важно провести подкормку, внеся на квадратный метр смесь из 20 - 30 г суперфосфата и 10 - 15 г сульфата калия. Удобрение лучше всего заделать в бороздки между рядами на расстоянии 15 - 20 см от растений, перед этим хорошо пролив почву.

В конце лета - начале осени у земляники начинают закладываться цветочные почки. Этот важный процесс в значительной степени зависит от состояния почвы: ее влажности, плодородия и воздухопроницаемости. Процесс закладки цветочных почек можно простимулировать, обработав в августе растения 0,3-процентным раствором мочевины. Опрыскивают вечером или в пасмурную погоду.

С середины августа наступит лучшее время для посадки земляники. До этого нужно «отсортировать» усы. У самых урожайных, здоровых кустов оставляют розетки, находящиеся ближе к материнскому растению. Сортовые достоинства совершенно одинаковы у всех розеток, но первые имеют более крепкие корни, более мощные листья и поэтому лучше приживутся на новом месте.