Пришла весна: сажайте картошку и поздравляйте женщин!

С таким вопросом мы обратились к ученикам начальной школы, и вот что они нам сообщили:Софья Галлямова, 7 лет, 1-й класс:- Женщин поздравляют весной потому, что становится теплее, прилетают птицы, бабочки. Еще расцветают цветы, можно подарить маме букет. Летом жарко, все люди идут купаться, тут уж не до праздников. Осенью мрачно, холодно, нет ярких цветов в природе. Зимой морозно, женщина может поскользнуться и упасть - это будет ей обидно. А весна красивая, как женщина, поэтому мы и поздравляем женщин в это время. Для подарка можно нарисовать картину, сделать уборку дома, чтобы женщина отдохнула. Для мамы мы с папой печем шоколадный торт и кремом пишем на нем: «С 8 Марта, мамочка!»Асель Сахибгареева, 7 лет, 1-й класс:- Весной поздравляют женщин и девочек потому, что они самые главные - если бы не было женщин, не было бы мальчиков и мужчин. Поэтому, когда наступает 8 Марта, нужно дарить женщинам подарки. Еще весной с юга прилетают птицы, начинает расти трава, распускаются цветы. Можно собрать для мамы красивый букет! Моя мама любит разные цветы - красные, желтые, оранжевые, цветы из фольги. Ну а мне обещали подарить черного котенка - это на удачу, я назову его Снежок.Карим Миннуллин, 7 лет, 1-й класс:- Принято поздравлять женщин в этот день потому, что это весна. Из-под снега появляются первые цветы - сначала подснежники, потом ландыши. Грузовики развозят цветы по магазинам, чтобы их всем хватило. Еще весной прилетают птицы, самая первая - это жаворонок. Можно с мамой выйти на улицу и получить музыкальный подарок - пение жаворонка! Но еще подарки делают своими руками - в садике мастерят поделки, в школе рисуют открытки. И главное - у мужчин же есть праздник - 23 Февраля, когда их поздравляют! Ну а как же женщины и девочки? Для них и придумали такой день - 8 Марта, когда ходят в гости и дарят им подарки!Злата Щукина, 9 лет, 2-й класс:- Весной принято поздравлять женщин и девочек потому, что это прекрасное время года. Природа начинает расцветать, звери просыпаются, птицы поют песни. С каждым днем становится теплее, люди делаются добрее, дети выходят на улицу. В деревне начинают сажать картошку - чтобы потом приготовить из нее вкусную еду! Ну и еще - зима холодная, осень хмурая, лето жаркое. А весна - самое подходящее время для праздника всех женщин!Ильдар Зиганшин, 8 лет, 2-й класс:- Весной все живое просыпается, растут цветы, на деревьях появляются почки, солнце ярче светит. Женщины, как солнце, дарят тепло, уют, любовь. Поэтому именно в это время года мы их и поздравляем. Была такая женщина - Клара Цеткин, она боролась за права всех женщин. Сначала такой праздник был в Германии, потом при ее помощи стал праздноваться в России. Сегодня права женщин защищать не нужно, они и так у них есть. Но мы их поздравляем с 8 Марта потому, что они нам дарят тепло и любовь!София Шегурова, 7 лет, 1-й класс:- Осенью не принято поздравлять женщин потому, что на улице слякоть, грязно, идет дождь, портится одежда - это неинтересно. А зимой холодно, нет ничего, кроме снега. Праздник для женщин 8 Марта задуман не зря - весной приходит тепло. Не нужно много одежды, можно красиво одеться и выйти на улицу. Вся природа расцветает, от весеннего дождя даже радуга появляется. Поэтому весна - лучшее время для женского праздника!