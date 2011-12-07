Что надо знать при выборе саженцев

На что обратить внимание, чтобы от покупки был толк, рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА. Будущий урожай напрямую зависит от качества посадочного материала. Поэтому нужно приобретать саженцы плодовых и ягодных культур только у проверенных поставщиков и только в специализированных магазинах. Обратите внимание на продавца: человек, знающий свой товар, разбирающийся в растениях, сортах и агротехнике, заслуживает больше доверия, чем перекупщик. Он должен по первому требованию предъявить документы, подтверждающие качество, чистоту, сортность товара, и дать консультацию по правильной посадке растения, рассказать о дальнейшем уходе за ним.Никогда не приобретайте саженцы, привезенные с юга, даже если они известных местных сортов (например, яблоня сорта «Антоновка»). В наших суровых условиях они могут подмерзнуть зимой, а то и вовсе погибнуть. Самое лучшее, если саженец произведен в нашем регионе или севернее.Не приобретайте крупные саженцы с длинным толстым стволом, толстыми рыхлыми ветками. Скорее всего, они выращены на повышенном агрофоне, то есть при внесении высоких доз азота и специальных препаратов, вызывающих активный рост и создающих товарный вид. Наши холодные зимы будут для такого растения губительны. Не создавайте себе лишних проблем - не гонитесь за экзотикой! А уж если хотите, к примеру, сад из колоновидных яблонь, черешневых, персиковых и абрикосовых деревьев, заранее почитайте в специальной литературе, как его правильно содержать и возделывать, какие при этом имеются подводные камни, и убедитесь, что овчинка стоит выделки. Оцените, сможете ли обеспечить должный уход.ЗРИ В КОРЕНЬ. Саженцы должны быть здоровыми (без признаков грибных и вирусных болезней). На них не должно быть вредителей, их яиц и личинок, значительных механических повреждений и обломов ветвей. Если кора сморщена, значит, саженец выкопан давно и успел высохнуть.Главное для растения - здоровые хорошо развитые корни. Оптимальный вариант покупки - растения с закрытой корневой системой (в контейнерах). Если же корневая система открыта, не беда, значит, есть возможность оценить ее состояние. Корни саженца должны быть свежими, у семечковых и косточковых культур длиной не менее 25 - 30 см. Значительно быстрее и лучше приживаются саженцы, имеющие развитую мочку: большое количество тонких обрастающих корней. Всегда лучше взять саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем наоборот.ВОЗРАСТ И РОСТ. Говорят, молодое растение будет привыкать к новому месту столько, сколько ему лет. Как показывает практика, оптимальный вариант - привитые двулетки.Полноценный двулетний саженец яблони, груши, сливы и древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) высотой около 1,5 м и 3 - 5 скелетных веток (длиной 50 - 70 см), направленных равномерно в разные стороны. Однолетка должна быть высотой около метра. Почки на верхушках и ветвях должны быть хорошо сформировавшимися, крупными, не поврежденными вредителями и болезнями.Как бы привлекательно не выглядели трехлетние саженцы, от их покупки лучше отказаться - такие растения требуют пристального ухода и часто разочаровывают своих нетерпеливых хозяев.БУДЬ ГОТОВ! По правилам корни саженцев при продаже уже должны быть упакованы, веточки собраны в пучок и завязаны. И все же, собираясь за покупкой, неплохо иметь при себе пленку, шпагат и влажную ткань. Купив саженец, сначала нужно обернуть корни влажным материалом, затем пленкой и хорошо стянуть шпагатом.НА УЧАСТКЕ. По приезде деревья сразу же освобождают от обвязки. Если на саженце, приобретенном осенью, есть листья, их осторожно удаляют (ошмыгивают), не повреждая почки в пазухах. Если это не сделано производителем, сразу же прикрепляют несмываемую этикетку, например, изготовленную из алюминиевой фольги, с названием сорта и годом приобретения.Если по каким-то причинам нет возможности посадить саженец сразу, его можно оставить в упаковке, при этом хорошо смочив корни. Допустимо поставить в воду, но не более чем на одни сутки.ДВА ПРИКОПА, ТРИ ПРИТОПА. Осенью саженцы прикапывают в затененном и влажном месте сада. Для этого делают неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Помещают туда саженцы, засыпают корни, прихватив третью часть ствола, и обильно поливают.В таком виде растения могут храниться минимум две-три недели, максимум - до весны. Но в этом случае придется защитить не только корневую систему, но и надземную часть саженцев.Для зимнего прикопа необходимы более глубокие канавы. Саженцы укладывают под углом 45 градусов корнями на север, расстояние между стволиками должно быть не меньше 10 см. Рыхлую землю насыпают до самого основания ветвей и уплотняют - осторожно притаптывают. Если в прикоп отправляют саженцы кустовой вишни, их засыпают до середины кроны.ЗАЧЕМ ЖДАТЬ ВЕСНЫ? Посадить растение можно и под зиму, но это не даст никаких преимуществ. Дело в том, что осенью не происходит корнеобразования. Другие ростовые процессы тоже приостановлены. Растения, высаженные осенью, как правило, приживаются и идут в рост уже весной. Конечно, если не погибнут во время морозной или малоснежной зимы. А вот приготовить заправленную посадочную яму можно уже сейчас.ВОТ ТАКОЙ ШИРИНЫ, ВОТ ТАКОЙ ГЛУБИНЫ. Корни груши и яблони в первые годы жизни проникают в почву на глубину 50 - 60 см, вишни и сливы - 35 - 45 см. Именно такой глубины должны быть посадочные ямы для этих культур. Для кустарников достаточно 30 см.Что касается ширины, то яма должна быть рассчитана на рост корней в течение года, а это примерно 40 см. То есть диаметр посадочной ямы под яблоню составляет метр. Для вишни и сливы - 70 - 80 см. Если почва легкая, яму делают глубже и шире на 10 см. Если тяжелая, на столько же мельче и уже.Посадочные ямы заправляют перегноем, полуразложившимся торфом, перепревшим навозом. Свежий навоз не используют. Органические удобрения распределяют равномерно по всей почве ямы. Минеральные фосфорно-калийные удобрения перемешивают с почвой в нижней половине ямы так, чтобы корни саженцев с ними не соприкасались.Во время весеннего таяния снега почва в заранее приготовленных посадочных ямах немного осядет и напитается влагой. Осенние посадки оказываются в менее выгодном положении еще и потому, что попадают в недостаточно влажную почву. Между прочим, ямы для осенней посадки тоже готовят заранее - месяца за два до сентября.РЕЖЬТЕ ОСТОРОЖНО. Бытует мнение, что обрезку саженцев яблони следует проводить сразу после посадки. Это действительно позволяет сократить испаряющую поверхность за счет уменьшения надземной части - листьев и ветвей. Но в наших краях обрезку лучше проводить на второй год: побеги первого года слишком слабы и не способны стать основой для формирования кроны. ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ. Высаживая растение любого возраста, нужно быть готовым к тому, что саженец будет более или менее длительное время болеть. Развертывание почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов весной еще не говорит о том, что саженец прижился: все эти процессы осуществляются за счет запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им еще в питомнике. Саженец можно считать прижившимся лишь тогда, когда он полностью переключится на питание за счет внешней среды. Это произойдет у вишни, если она посажена весной, уже к осени. У яблони чаще всего на второй год, примерно к середине лета.КомментарийТатьяна Владимировна Царькова, директор садового центра «Дачный мир», садовод с 20-летним стажем: - Большинство ягодных кустарников, таких как жимолость, смородина, крыжовник, а также деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов осенью, ведь весной они очень быстро трогаются в рост. Ориентировочно это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто: оно сбросило половину листьев. Оптимальная температура для укоренения - плюс 4оС и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается до самой зимы. После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ хотя бы до тех пор, пока не приживется. В то же время опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений. Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, которые помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха. Вносимые удобрения для посадки плодовых деревьев и кустарников следует тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем с нижнего горизонта. Перед самой посадкой нужно обработать корни стимуляторами по инструкции. Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость. Перед морозами для лучшей перезимовки молодых растений их еще раз мульчируют слоем 6 - 8 см навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.