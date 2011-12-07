«Санта-Барбара» по-казански. Хочу замуж!

Лера устало потерла глаза и бросила взгляд на часы в углу монитора. Время подходило к 7 вечера. Пора было собираться, рабочий день давно закончился, да и половина офиса по пятницам норовила сбежать на полчасика пораньше. Волевым решением Лера закрыла документы.

- Не пропадать же вечеру? - спросила девушка свое отражение в зеркале. - Могу я в свободный вечер прогуляться без компании?

В последнее время Лере решительно не с кем было провести время. С молодым человеком она рассталась несколько месяцев назад, а подруги одна за другой стали молодыми мамами со своими интересами и вечной нехваткой времени.

Теплый августовский вечер напоминал о скоротечности лета. Лера купила мороженое и направилась в парк. Когда она сидела на скамейке и неспешно читала книгу, зазвонил телефон, причем номер был незнакомый.

- Валерия Владимировна? - раздался мужской голос в трубке.

- Да, а кто спрашивает?

- Вы размещали резюме на сайте вакансий?

Лера уже и позабыла про это резюме. С полгода назад она искала новую работу, обращалась куда только было можно. В итоге подходящая вакансия нашлась довольно быстро, а вот резюме удалить она забыла.

- Прошу прощения, но я уже нашла работу, и она меня вполне устраивает, - не стала обманывать незнакомца Лера. - Если только вы мне не хотите шестизначную зарплату предложить...

Мужчина посмеялся над незатейливой шуткой и заговорил:

- Если честно, я к вам с другим вопросом. Я бы хотел с вами встретиться.

- Я же вам сказала, что не заинтересована в трудоустройстве, - Лера забеспокоилась - ситуация была непонятной.

- Вы меня неправильно поняли. Я хотел бы пригласить вас на свидание.

- Вы серьезно? - рассмеялась она. - Неужели думаете, что такое приглашение может сработать?

- Ну, я надеялся, - ровным голосом ответил мужчина. - Кстати, у вас очень мелодичный смех. Так составите мне компанию сегодня вечером? Вместе воздухом подышим. Погода чудесная.

Лера хотела отказаться, но ей совершенно некстати подумалось, что у мужчины очень приятный голос. Да и встретиться можно в людном месте: если что не так - распрощаться и уйти.

- Хорошо, я сейчас сижу на скамейке в Лядском саду, - сказала Лера.

- Буду минут через 10. Кстати, меня зовут Антон.

Лера хотела было спросить, как она узнает своего нежданного кавалера, но тот уже закончил разговор. Впрочем, судя по всему, он сам узнает ее.

Антон действительно спустя 10 минут стоял перед скамейкой, где сидела Лера, с розой в одной руке и коробкой сока в другой. Внешне он оказался вполне обычным: средний рост, совсем не атлетическая фигура, красавцем не назовешь. На загорелом лице, правда, выделялись очень живые и выразительные глаза. Ну и бархатные нотки в голосе...

- А вы подготовились, - заметила Лера, указывая взглядом на упаковку сока.

- Я почему-то подумал, что коктейль из экзотических фруктов как раз подойдет для летнего вечера, - кивнул Антон.

Тут же словно из воздуха появилась пара простеньких, но все же стеклянных бокалов, один из которых мужчина протянул Лере.

- И кто же тебя надоумил девушек так приглашать? - спросила она, сделав глоток и сразу переходя на «ты».

Антон выдержал короткую паузу, хитро прищурив глаза.

- Если честно, приятельница из отдела кадров надоумила, - признался он. - Сказала, что люди в резюме врут гораздо меньше, чем в анкете на каком-нибудь сайте знакомств. Да и информацию там гораздо более полезную можно найти, все-таки образование, навыки и карьерные амбиции могут сказать о человеке очень многое.

- Вот так поворот. Интересный вариант для знакомства, - согласилась Лера. - Хотя все равно странно как-то.

- Да, я понимаю, что мне просто повезло. С другой стороны, а где знакомиться людям за 30, если не любишь клубов, шумных компаний и много времени отдаешь работе.

Тут девушка снова согласилась. Несколько минут обсуждали превратности знакомств в интернете, а потом не заметили, как беседа потекла сама собой. У молодых людей оказалось много общих интересов. А еще оба умели работать, им нравилось то, чем они занимались, и при этом частенько не замечали, что 8 трудовых часов закончились.

Лера рано вышла замуж - в 19 лет. Все тогда ей завидовали - муж был крупным бизнесменом, покупал супруге дорогие вещи, подарил хорошую машину и возил за границу. А еще закономерно считал Леру своей собственностью, контролировал каждый ее шаг и не давал права на собственное мнение. А однажды он поднял на нее руку.

Девушка тогда не раздумывала - собрала вещи и сбежала к родителям. Дала себе обещание, что будет зарабатывать на все свои желания сама.

Антон же проводил большую часть жизни в рабочих разъездах, чего не выдержала его супруга.

Конечно, все это они узнали друг о друге значительно позже того августовского вечера в парке. Их встречи стали регулярными, насколько это было возможно при их образе жизни. Антон, возвращаясь из командировок, спешил к Лере, а та старалась не засиживаться в пятницу на работе.

Впрочем, ни съезжаться, ни заводить семью они не спешили. Им были удобны такие отношения. Но постепенно возникло между ними напряжение. Как будто что-то нужно было решать.

* * *

Антон устало смотрел на экран телефона. Лера не брала трубку. Перед его отъездом в Иркутск они крепко поругались.

- Кто я для тебя? - не выдержала тогда девушка. - Кто мы друг для друга?

А что должен был ответить Антон? Что он боится разрушить их отношения браком? Что он не готов отказаться от карьеры, а его бесконечные поездки не дадут создать настоящую семью?

Он так и не смог подобрать нужных слов. Уже в самолете вдруг понял, что ни разу не говорил Лере, что любит ее.

«Я выхожу замуж», - Антон прочитал сообщение от Леры, когда шел на посадку в самолет в аэропорту Иркутска. Часы в полете тянулись как тревожная бесконечность - Лера не брала трубку, не отвечала на сообщения.

В Казани из аэропорта Антон сразу поехал к ней. Было раннее утро. Ключи от квартиры любимой в кармане, но сейчас ему показалось неуместным воспользоваться ими.

- Лер, я тебя очень люблю и должен постоянно тебе это говорить, - сказал Антон, едва дверь открылась. - Я поменяю работу и буду безвылазно сидеть в Казани, чтобы быть с тобой.

- А это не нужно, - улыбнулась Лера. - Я ценю твои амбиции и образ жизни.

- Ты замуж выходишь? - беспомощно спросил Антон. - И за кого?

- За тебя, дурачок, - засмеялась Лера. - Сам бы ты еще лет пять раскачивался.