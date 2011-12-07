«Санта-Барбара» по-казански. Жизнь после пенсии

Фаина Владимировна проснулась в 7 утра и чертыхнулась - организм никак не мог отвыкнуть от многолетней трудовой привычки. «Пора бы тебе, мой дорогой, понять и принять, что мы с тобой на пенсии», - как человеку, вслух начала выговаривать женщина. «Нас с тобой вот уже месяц, как отправили на заслуженный отдых, а тебе все неймется», - продолжала ворчать она, укутываясь в одеяло.

Месяц назад Фаине Владимировне исполнилось 65 лет. За две недели до этого ее вызвал начальник отдела и без обиняков сообщил, что в управлении будет сокращение кадров и она первая в очереди на эту процедуру.

Заявление начальника не было громом среди ясного неба. Фаина Владимировна уже не первый год жила в ожидании, что вот-вот с ней расторгнут трудовой договор. Но все равно вышла из кабинета руководителя слегка оглушенная.

Отгремел банкет по случаю юбилея и проводов, Фаина Владимировна услышала от теперь уже бывших коллег много теплых слов, была очень растрогана, а после, на следующее утро, наступила резкая тишина. Никуда спешить не надо, думать о работе не надо. Никто не звонил, никому не нужна была ее консультация. Одна забота - что приготовить поесть и что посмотреть по телевизору.

Тут надо сказать, что Фаина Владимировна была женщиной безмужней и бездетной. Так сложилось, и что теперь об этом горевать. Привыкла она к одиночеству, вроде бы не тяготилась им, всегда находила себе занятие в выходные. И вот уже месяц, как в будние дни никуда не надо спешить, знай себе смотри телевизор, перебирай вещи в шкафах, читай хоть с утра до ночи.

А между тем что-то мучило ее, какой-то червячок беспокойства в душе тревожил. Откинув одеяло и сев на кровать, она снова вслух обратилась теперь уже к себе: «Ну что такое? Что не дает покоя?». Она знала ответ - деньги и скука. Пенсию государство ей начислило всего 16 тысяч рублей. Прожить можно, но только сильно экономя. Значит, надо искать работу. Второй вопрос - скука. Надо решить, чем заняться, иначе от тоски можно на стенку залезть.

За чашкой кофе Фаина Владимировна перебрала возможные варианты. В принципе она уже знала, чего хочет. В детстве мечтала о собаке, но родители не разрешали, а став взрослой, работа не позволила заиметь хвостатого. Очень хотела ребеночка, но судьба распорядилась по-другому. Вот Фаина Владимировна и решила объединить оба желания: подрабатывать на выгуле собаки и встречать-провожать какого-нибудь школьника, желательно мальчика.

Проведя за компьютером два часа, прошерстила несколько сайтов с вакансиями, выписала кое-какие. Еще неделя ушла на собеседования. Потом ждала звонков от потенциальных работодателей. Но за 10 дней никто не позвонил.

Готовая махнуть рукой на затею, Фаина Владимировна отправилась в магазин за продуктами. Закрывая дверь квартиры, она услышала странные звуки, как будто кто-то всхлипывал или тихонечко скулил. Поднявшись на этаж выше, она увидела на площадке соседского мальчика. Кажется, его звали Витей. Он тихонько плакал, размазывая слезы по щекам.

Фаина Владимировна слышала от соседки, что его родители недавно развелись. Папа уехал в другой город, а мама работает допоздна. Магазин пришлось отложить и заняться ребенком. Витя рассказал пенсионерке, что потерял ключ от дома, телефон у него разрядился и поэтому не может позвонить маме. А дома его ждет Кнопка, с которой надо гулять. Кнопка - пудель, объяснил мальчик.

«Так вот откуда этот несносный лай среди дня», - подумала Фаина Владимировна, а вслух предложила Вите зайти к ней домой и попытаться дозвониться до мамы. Зарядное устройство подошло к телефону мальчика. Как только аппарат немного зарядился, Витя сразу же позвонил маме. Та через 40 минут была дома.

Вечером соседка вместе с сыном, прихватив пирожные, зашли поблагодарить Фаину Владимировну. С позволения пенсионерки привели и Кнопку. Собака ни на шаг не отходила от Вити, вела себя очень даже прилично.

Когда Витя вышел с Кнопкой на лоджию, Кристина рассказала, что муж долгие годы вел двойную жизнь. В другом городе завел вторую семью, там растут два его сына. Им с Витей, конечно, непросто, но они держатся.

- Витя первое время страдал, ждал отца, плакал по вечерам, а потом резко как-то повзрослел, стал самостоятельным, - делилась Кристина. - После школы сам выгуливает Кнопку, сам обедает, делает уроки. Конечно, мы постоянно с ним на связи, но ему всего 8 лет, и я очень переживаю за сына.

Ночью Фаина Владимировна долго не могла уснуть, ворочаясь под одеялом, привычно разговаривала и спорила сама с собой. «Это то, что я искала!» - восклицала Фаина. «Но кто тебе сказал, что люди нуждаются в твоих услугах», - осаживала мудрая Владимировна. «Ты посмотри: и ребенок, и собака и прямо в моем подъезде», - спорила легкомысленная Фаина. «У них нет денег платить, а я альтруисткой быть не намерена», - возражала мудрая Владимировна.

Спор ничем не закончился, а в 13 часов следующего дня Фаина Владимировна заняла наблюдательный пост у окна, ожидая возвращения Вити. Едва завидев в конце двора его синюю шапочку, пенсионерка мигом оделась и как бы невзначай встретилась с мальчиком в подъезде.

Витя обрадовался Фаине Владимировне. Закинув домой сумку, он вывел Кнопку, и они втроем пошли гулять. Фаина Владимировна предложила пройти до соседнего сквера, где была площадка для собак. Кнопка, спущенная с поводка, с упоением носилась по траве, Витя, хохоча, пытался ее поймать. А потом они купили мороженого и, растягивая удовольствие, отдыхали на скамейке.

Витя показывал бабушке Фаине игры в телефоне и даже научил играть в одну из них. Вместе они строили ферму и кормили домашних животных. Через два часа троица была уже дома. Фаина Владимировна проводила мальчика до дверей его квартиры. Вечером к ней заглянула Кристина.

- Фаина Владимировна, зачем вы приваживаете Витю? Не надо ничего этого, - резко начала она разговор.

Пенсионерка от неожиданности растерялась и не сразу нашлась что ответить. Затем твердо сказала:

- Я беру над вами шефство.

И пришел черед откровенности Фаины Владимировны. Она рассказала Кристине о своей обманутой любви, о том что после аборта в 20 лет стала бесплодной. О душевной боли, которую пыталась заглушить работой, и о накрывшем чувстве одиночества.

- Я не навязываюсь, но если ты разрешишь присматривать за Витей и, конечно, за Кнопкой, буду очень рада, - завершила она свой монолог.

Кристина вместо ответа смахнула слезы и обняла Фаину Владимировну:

- Конечно да, мы будем рады!

На следующий день Фаина Владимировна в положенный час уже сидела у окна. На столе под чистым полотенцем «отдыхала» шарлотка, а на плите томилась кастрюлька с гречневой кашей.

Анна ИВАНОВА