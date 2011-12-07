«Санта-Барбара» по-казански. Поворот не туда

— А оно тебе надо, если по-честному? — спрашивал друга Максим. — Свадьба, брак — одного раза не хватило?

— Люблю я ее очень, — просто ответил Андрей. — Чувствую, что не могу без нее. Хотя свадьба — это ад. Как вспомню, так вздрогну.

— А мне на твоей свадьбе понравилось… — удивился товарищ.

— Еще бы, ты-то на ней гулял спокойно. А я следил, чтобы все в порядке было. Если честно, скорее менеджером себя чувствовал, чем женихом. Две недели как белка в колесе носился: ресторан искал, закупки делал, с водителями договаривался. Я в первую брачную ночь только спать и хотел.

— И к чему такие жертвы? Расписались бы по-тихому и уехали отдыхать.

— Твои б слова да богу в уши, — усмехнулся Андрей. — Скоро женишься — убедишься. Все думают, что у них-то все будет по-другому. А в конце концов идут на поводу у окружения. Маму боятся расстроить или бабушку. Как же это без банкета с тамадой? Знаешь, сколько мне усилий стоило без выкупа обойтись? И это мне повезло, что Машка на моей стороне была. Она за два года трех подруг замуж выдала, насмотрелась уже на эту пьяную свадебную романтику. А теща со мной до самой свадьбы не разговаривала.

— Да не заводись ты! Уж и с Машкой развелись давно, а ты все свадьбу вспоминаешь, — заметил Максим.

— В том-то и дело — думал, больше никогда на такое не пойду. А с ней вот… Даже и не знаю, что думать. Раз отказала — значит, не любит, получается.

После развода Андрей довольно долго жил холостяцкой жизнью, чем был вполне доволен. Отношения с бывшей женой исчерпали себя куда раньше, поэтому особых душевных терзаний они не испытывали.

Жил Андрей в небольшой, но отдельной квартире, мог позволить себе любые простые мужские радости, лишь бы не в ущерб работе. Первые полгода ему даже не хотелось общаться с женщинами. Часто и с удовольствием встречался с друзьями, играл за компьютером, попивал пиво за сериалами.

И все же одиночество быстро приелось. Андрей еще не был готов пустить женщину на свою территорию на постоянной основе, но уже вполне созрел для того, чтобы поступиться частью холостяцкой свободы.

Так за пару лет у него случилась череда коротких романов, не оставивших после себя ничего, кроме чувства досады и неудовлетворенности. Мужчина четко ощущал, что от подобных отношений чувствует себя все более одиноко.

Впрочем, он не унывал. Подумав, решил, что сейчас ему не стоит специально искать знакомства с девушками. Глядишь, сама собой встретится его судьба.

А потом в офисе его компании появилась Вика. И не одна, а вместе со своей сестрой Никой. Девушки быстро и легко влились в коллектив. Оно и неудивительно — обе были хорошими специалистами, при этом по характеру добрыми и общительными.

Андрей незаметно для себя стал много времени проводить с сестрами: подвозил их после работы, обедал то со одной, то с обеими. Постепенно стал замечать, что ему очень нравится Вика.

Это не было любовью с первого взгляда. Мужчина скорее почувствовал родство душ. Чем больше он общался с Викой, тем больше общего обнаруживал. Девушка свободно поддерживала разговор о его любимой азиатской литературе и фотографии, документальном кино и этнической музыке. Андрей всегда понимал, что его круг интересов довольно специфический, и спокойно относился к тому, что никто их не разделяет.

— Ты не представляешь, ну не бывает столько попаданий за раз, — объяснял он тогда Максиму.

В итоге ему удалось уговорить Вику провести с ним вечер. Они сходили на кинофестиваль, потом долго сидели и разговаривали в кафе. Беседа получилась интересной и оживленной, Андрей видел явный интерес со стороны девушки. На прощание попытался поцеловать Вику.

— Не надо, — выдохнула она. — Давай лучше дружить?

Сложно передать досаду, которую он ощутил. Это были не просто чувства отвергнутого мужчины — Андрею казалось, что он потерял родственную душу.

Подумав, решил расспросить Нику — она же хорошо знает свою сестру: вдруг он сделал что-то не так?

— Так ты вряд ли ее заинтересуешь, — сказала та, выслушав рассказ. — Знаешь, Вика почти любой разговор может поддержать — память у нее хорошая. Только про книжки и музыку она от меня нахваталась, а ей самой это не особо интересно…

У Андрея тогда словно открылись глаза: он понял, что все это время смотрел не в ту сторону. Но пришлось выждать некоторое время, чтобы не спугнуть Нику.

Впрочем, осада оказалась недолгой. Молодые люди действительно обладали редким созвучием мыслей и интересов. Оставаясь вдвоем, они просто наговориться не могли. Через полгода Ника перебралась к Андрею в его холостяцкую берлогу.

Спустя еще два года Андрей остро почувствовал, что не может не жениться на своей любимой.

— Нет, я не хочу. — В первый момент мужчина не поверил девушке. — Ты же знаешь мое отношение ко всему этому.

До работы в компании Ника несколько лет занималась свадебной фотосъемкой.

— Не верю я во всю эту романтику, — говорила она. — Не для меня это.

Андрей тогда думал, что любимая сразу переменит свое мнение, едва замаячит перспектива самой пойти под венец. Но этого не случилось. Не было ссор или скандалов, демонстративных обид. Но он ясно ощутил тягостную атмосферу, повисшую в их доме.

— По-моему, ты зря нагнетаешь, — сказал ему тогда друг Максим. — То, что она отказалась, совсем не значит, что не любит.

Вечером, вернувшись домой, Андрей неожиданно обнаружил Нику на кухне с бутылкой вина. Ей это было несвойственно — девушка пила редко и никогда в одиночестве.

— Я тебя так люблю, прости, что обидела, — уткнувшись в грудь Андрею, прошептала она. — Ты просто не понимаешь. Столько свадеб я этих видела! В этот день все радостные. А потом обманывают друг друга, обижают, изменяют. И вы тогда с невестой такие счастливые были, хоть вид у тебя был замученный. Ты ведь меня так и не вспомнил?

Андрей вздрогнул, судорожно соображая. Фотограф был единственным человеком на свадьбе, которого нанимала бывшая жена.

— Нет, не помню, — признался он.

— Да не переживай, меня молния тогда от любви не шарахнула, это я потом тебя узнала, — махнула рукой Ника. — Просто вы ведь тогда счастливые были. А чем все закончилось? С чего ты взял, что у нас иначе сложится?

Андрей задумался.

— Я не могу знать, — сказал он. — Но обещаю всегда быть честным с тобой.

Ника вытерла глаза.

— Хорошо, — серьезно ответила она. — Тогда давай попробуем…

Валентин ЛОГИНОВ