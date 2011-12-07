«Санта-Барбара» по-казански. Нежданный гость

— Мам, а вдруг я им не понравлюсь? — вздохнула Рита. — У Марата родители же совсем другие, в деревне живут, может, я что не так сделаю или скажу…

Ее мать Дина отвлеклась от компьютера.

— Бабушка и дедушка твои тоже в деревне жили, потом только поближе к нам перебрались, — заметила она. — В деревне живут чуткие и приветливые люди. Главное — не выглядеть лентяйкой. Помнишь, как твоя бабушка к бездельникам относится?

Рита закивала.

Дина прекрасно понимала переживания дочери. Со своим будущим мужем она познакомилась, когда уже окончила университет и поступила в аспирантуру. Гриша работал в гараже при учебном заведении, где училась и работала Дина. Он упорно ухаживал за девушкой, и она уступила. И было почему. Гриша оказался настоящим мужчиной — сильным, надежным, целеустремленным. К тому же он не забывал о самообразовании, много читал, поэтому Дине с ним не приходилось скучать.

Парень удивил ее, когда через полгода сделал предложение. Им было чуть больше 20, стоял непростой 1998 год. Большинство их знакомых жили гражданским браком, Дина тоже предлагала повременить со свадьбой. Но Гриша и слышать об этом не хотел.

— У нас в семье так не принято, — твердо ответил он. — Любишь — значит женись. Или ты сомневаешься?

Дина вовсе не сомневалась, поэтому летом они поехали в Саратовскую область знакомиться с родителями Гриши. Девушка очень переживала, не зная, как они ее примут. Мало того что городская, так еще и сирота.

Отца Дина никогда не видела. Еще в детстве из рассказов взрослых поняла, что он на маме и не собирался жениться, роман их был скоротечным. Так и росла девочка с бабушкой и матерью. И если любви в их семье было с избытком, то денег не хватало. В советские годы это не особо ощущалось, жили скромно, но были сыты, обуты, одеты. А вот с наступлением новой эпохи российской истории стало куда сложнее.

В больнице, где мама Дины работала медсестрой, зарплату стали задерживать сначала на недели, а потом и вовсе на месяцы. Выручала бабушкина пенсия. Справедливости ради стоит заметить, что так жили многие. Да и в маленьком городке, где жила семья Дины, было проще — выручали огороды, люди помогали друг другу.

Девушка поступила на бюджетной основе в вуз в Казани. К тому времени бабушки уже не стало.

А потом случилось страшное. На номер общежития позвонили из родного города Дины. Точнее, из больницы. У матери случился инфаркт. А к тому времени, когда Дина домчалась туда, ей осталось только заняться похоронами.

Беда не приходит одна — дома Дину ждали двое крепких мужчин с неприятными лицами. В весьма грубой форме они объяснили, что мать девушки задолжала им крупную сумму. А потом показали документы, по которым выходило, что квартира принадлежит им. И настойчиво посоветовали не обращаться в милицию.

Родители Гриши встретили Дину очень радушно, называли дочкой. Вместе с будущей свекровью девушка накрывала на стол, за которым они просидели до позднего вечера. Никогда ей не доводилось встречать таких душевных людей.

— А когда с твоими родителями познакомимся? — спросили ее.

На глаза девушки навернулись слезы, она быстро выскочила на крыльцо. За ней метнулся Гриша.

— Извини, не успел своих предупредить, — обнял он невесту за плечи.

— Да ничего, — смахнула последние слезы Дина. — Я просто впервые за многие годы почувствовала, что не одна на этом свете.

Прошли годы. Дина ни секунды не пожалела, что вышла замуж за Гришу, с годами чувства их только крепли. За это время у них появилась дочь Рита. Гриша открыл собственный автосервис, потом второй. Научная карьера Дины долгое время шла без особых успехов, но она не унывала, а муж ее всячески поддерживал.

Все изменилось, когда Дина перешла в новую лабораторию и вместе с коллегой выбрала очень перспективное направление. Помимо профессионального признания и денег, пришла заинтересованность журналистов. Лабораторию Дины показали по федеральному телевидению.

Спустя неделю, придя домой, женщина обнаружила на кухне гостя. Его внешность не оставляла сомнений в родстве.

— Ты только с плеча не руби, — шепнул ей Гриша, выходя.

— Вон, — тихо сказала Дина посетителю. — Ты мне не отец и не станешь им.

— Дочка, послушай, — начал было он.

— А чего слушать? Ты, бедный, ни в чем не виноват, жизнь так сложилась. Только вот мама, когда растила меня, не ела досыта, не высыпалась. Она и здоровье свое подорвала, потому что пахала как лошадь. А теперь дочку по телевизору увидел и решил, что она будет папочку на старости лет содержать?

Мужчина молча пододвинул ей папку с документами.

— Что это? — удивилась Дина.

— Выписки с моих счетов в банке. Как видишь, я ни в чем не нуждаюсь. И там есть еще кое-что.

Дина достала из папки чеки о денежных переводах. Были среди них и советские, и российские, сначала в рублях, потом в долларах. На каждом значилась приличная сумма и надпись «возврат».

— Не брала твоя мама моих денег, — сдавленно произнес мужчина. — Поговорим?

Дина кивнула.

— Отчество она ребенку все-таки мое оставила — ты Александровна. Скажу честно, я не любил твою мать. Это был курортный роман. Я работал вахтовиком-нефтяником на Севере, путевки нам давали хорошие. Познакомился с твоей мамой, закрутилось. Потом разъехались, адресами обменялись. Однажды мне письмо пришло, из которого я узнал, что появилась ты. Ни требований, ни истерик. Только вот письмо сначала моя жена увидела. Мы, считай, разводились с ней тогда, изменяла она мне, потому и на юг без нее поехал. Она и написала маме твоей, что я женат и меня надо оставить в покое. Мне бы воды, горло пересохло.

Сделав глоток, Александр продолжил.

— Когда я приехал, она меня на порог не пустила, дочку не показала. Я стал деньги высылать, а она ни в какую. Гордая. Я тогда разведен уже был, так у меня потом семьи и не сложилось. Тогда я решил, что подожду, когда ты вырастешь, вдруг получится контакт наладить. Кроме адреса, у меня не было ничего. В девяностых приехал, а там чужие люди в квартире живут, говорят, что Маринка умерла, а ты уехала. Я тогда тебя искал, но не знал даже, в каком городе ты живешь. Как-то так…

Дина задумчиво смотрела в стол.

— Оставь свой номер и иди, я тебе позвоню завтра, — сказала она.

Отец радостный продиктовал номер, попрощался и ушел.

— Думаешь дать ему шанс? — спросил вернувшийся на кухню муж.

— Даже не знаю, — призналась Дина. — Все так сложно. Но я его очень понимаю. Пока тебя не встретила, я была одна-одинешенька.