Казанские разработчики вышли в финал Всероссийского конкурса «Начни игру»

Геймдизайнеры добились успеха благодаря созданному ими симулятору выращивания растений на Марсе.

Девять человек из столицы РТ, включая разработчиков, геймдизайнеров, 2D и 3D-художников, а также саунд-продюсеры, стали авторами проекта. За 10 лет они создали множество крупных игровых проектов для российских и международных заказчиков, включая «Болгар XIV века» и «Крузенштерн: кругосветка «Надежды» для очков виртуальной реальности.

Их концепция симулятора заключается в прохождении полного цикла разведения растений на Марсе, включая проектирование инкубаторов и вызревание плодов. В игре также учтены возможные ошибки в расчетах, которые могут привести к гибели всего урожая. Симулятор также научит пользователя добывать воду, руду и электричество. Команда MindEdges, выйдя в финал Всероссийского конкурса «Начни игру», планирует найти потенциального издателя. Релиз игры, с учетом финансирования, может состояться весной или осенью 2024 года, по информации организаторов конкурса.