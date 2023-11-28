news_header_top_970_100

Казанские разработчики вышли в финал Всероссийского конкурса «Начни игру»

Коллектив разработчиков из столицы Татарстана стал победителем в номинации «Акселератор игровых возможностей, пройдя в финал Всероссийского конкурса «Начни игру». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

news_top_970_100
Город
28 ноября 2023  12:34
Автор:
Владислав Косолапкин

Геймдизайнеры добились успеха благодаря созданному ими симулятору выращивания растений на Марсе.
Девять человек из столицы РТ, включая разработчиков, геймдизайнеров, 2D и 3D-художников, а также саунд-продюсеры, стали авторами проекта. За 10 лет они создали множество крупных игровых проектов для российских и международных заказчиков, включая «Болгар XIV века» и «Крузенштерн: кругосветка «Надежды» для очков виртуальной реальности.

Их концепция симулятора заключается в прохождении полного цикла разведения растений на Марсе, включая проектирование инкубаторов и вызревание плодов. В игре также учтены возможные ошибки в расчетах, которые могут привести к гибели всего урожая. Симулятор также научит пользователя добывать воду, руду и электричество. Команда MindEdges, выйдя в финал Всероссийского конкурса «Начни игру», планирует найти потенциального издателя. Релиз игры, с учетом финансирования, может состояться весной или осенью 2024 года, по информации организаторов конкурса.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанские разработчики вышли в финал Всероссийского конкурса «Начни игру»
У Бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка появилась своя технологическая лаборатория
Две премьеры в один день - две непохожие истории о любви
Две премьеры в один день - две непохожие истории о любви
Принцип карате: сначала философия, потом техника
Шесть игр без поражений: «Рубин» одолел «Факел»
Казани открылась выставка, посвященная Донбассу
Сеть подростковых клубов Казани «Подросток» отмечает 35 лет
Плюшевого мишку перед покупкой надо понюхать