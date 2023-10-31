Кино о противостоянии мечты и реальности

Российские кинематографисты всегда умели из обыденности сделать настоящую сказку. Что доказал очередная драма отечественного производства.

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31 октября 2023  16:05

7 ноября в 19.00 с приездом главного актера Эльдара Калимулина 7 ноября в кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТЦ «Республика», предпоказ новинки отечественного кинематографа «Год рождения» (18+).

Режиссер Михаил Местецкий снял пронзительную драму о превратностях любви и о стремлении к мечте. При этом это своеобразная дань уважения небольшим одинаковым городкам страны.

Дело происходит в придуманном городе Металлогорске. Главный герой, молодой парень Филипп свято верит в то, что бывшая металлическая группа их города способна прославить его на весь мир. Встречая симпатичную девушку Марину, он влюбляется в нее. Их отношения выходят на новый уровень – девушка беременеет от него. Надо бы взяться за ум и распрощаться с былыми фантазиями… Но веру в чудо порой преодолеть очень трудно.  

В фильме заняты успевшие уже стать популярными такие актеры как Юра Борисов, Эльдар Калимулин и Олег Васильков. Кстати, исполнитель главной роли Эльдар Калимулин лично приедет на предпоказ в Казань. После просмотра состоится фото-автограф сессия с ним. Также предполагается обсуждения картины прямо в зрительном зале.
На большом экране фильм стартует 9 ноября.
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