Твоя формула любви. Все умные, одна я глупая?

В один прекрасный день, точнее в одно совсем не доброе утро, мы с мужем решили развестись. Решение было трудное, да и сам разговор не был спокойным, но было ясно, что жить вместе мы больше не можем. Да никогда не могли, просто были молодые и глупые, страсти кипели. У нас разные вкусы, разные привычки, разное все. Из общего только сын. Внешне копия отца, а характер все-таки мой. Не хочу рассказывать, как проходит бракоразводный процесс, не все было легко, но в целом к общему решению пришли сами. И вот после всего этого я наконец-то вздохнула свободно. Жизнь только начинается! Мы с сыном переехали в новую квартиру, я сменила работу, появились новые друзья. Казалось бы, живи и радуйся. Но кто ж знал, что после развода с мужем находящиеся рядом люди сойдут с ума? Кто же знал, что кому-то не будет давать покоя моя свобода? Мои родственники, друзья, коллеги, знакомые, даже знакомая продавщица в магазине, казалось, были обеспокоены только одним - найти мне нового мужа. Экономика, политика, глобальное потепление - все ушло на второй план. Ведь как я буду жить одна? Как ребенок без отца? Как я буду справляться с одиночеством? Кто прибьет мне полку? Мои ответы были всегда одни и те же: спокойно буду одна. У ребенка есть отец, он никуда не пропал, не сбежал. Я не чувствую себя одинокой. Сама прибью, а прошлый муж никогда этим не занимался. Спрашивала у бывшего, пристают ли к нему с этими вопросами. Сказал, что нет. Друзья больше радуются, что освободился. Мне так обидно стало. Почему за меня никто не радуется? Дошло до абсурда - моя бывшая свекровь полностью поддержала идею развода, да и не должен ее сыночек жить с этой ужасной женщиной (это я получаюсь). Но даже она намекала, что я должна искать мужа, переживала, что буду потом выкачивать деньги на содержание сына, ее родного внука, между прочим. Это же какому мужчине, интересно, она зла в моем лице желает? Но спорить я не стала. А я между тем не железная. И если сыновей маминых подруг я отсеивала сразу, то с «замечательными знакомыми» подруг было сложнее. Собираюсь посидеть с подружками в кафе, а там «случайно» оказывался какой-то мимо проходящий друг, «кстати, тоже работающий в сфере рекламы». И всем же неловко! Мне, которой хотелось просто пообщаться с подругами. Мужчине, который повелся на какие-то уговоры. Подругам, потому что, оказывается, не такая уж это блестящая затея, - заниматься сводничеством. Иногда я ходила на свидания. Случалось, даже на вторые и третьи. И кавалеры были интересные собеседники. Но, а дальше-то что? Что мне делать, если я не хочу ничего серьезного, не хочу замуж. Я не говорю, что никогда не выйду замуж во второй раз. Захочу и выйду! Захочу - и дважды! Я ведь не одна. У меня есть сын! В чем моя вина, если с ним мне интереснее проводить время? В конце концов, я же не закомплексованная дурочка, сама могу познакомиться, начать разговор. Зачем делать это за меня? Конечно же, я во многом преувеличиваю. Не бегают за мной мужчины табуном, а подруги на вопрос «который час», не отвечают: «Время искать тебе мужа!» Но это так угнетает, когда моя личная жизнь не дает покоя всем вокруг. Нет, чтобы порадоваться, что стала жить спокойно и самое главное - счастливо. Нет, всем же виднее, все считают, что я в беде и меня надо спасать. Виктория