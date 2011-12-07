Твоя формула любви. Выполнить обещанное

У меня есть традиция. Каждый год в один и тот же день я хожу в одно и то же кафе. И происходит это на протяжении многих лет. Не то чтобы мне нравилось само заведение. Напротив, интерьер там давно не меняли, цены значительно выросли, а разнообразие меню проигрывает новым модным кафе.

Но традиция есть традиция. Если день «Х» выпадает на будний день, я беру отгул на работе. В прошлом году было сложнее, кафе и рестораны в это время не работали из-за пандемии. Но я все равно пришла и попила чай из термоса на лавочке рядом.

Можно было бы сказать, что заведение просто удачно расположено где-то недалеко от дома. Да, так было раньше, но за эти годы я дважды переезжала. И сейчас добираться приходится с другого конца города.

Что же случилось в том кафе много лет назад? Глупость какая-то. Тогда я встречалась с молодым человеком, который мне казался просто невероятным. Художник и поэт, не такой, как все. Никто его не понимал, кроме меня, как мне на тот момент казалось.

Ну, девочкам же нравятся плохие парни, вот этот был как раз таким. Часто меня обманывал, постоянно что-то обещал, но даже не думал держать слово. Сейчас я понимаю, что это были очень нездоровые отношения. Но тогда! Тогда я бы сделала все, что бы он ни попросил.

Итак, кафе. Именно там происходила наша последняя встреча. Он держал меня за руки и с горящими глазами говорил, что отношения всегда лишь мешают людям, ограничивают свободу, а он хочет путешествовать, ему нужно двигаться дальше. Я слушала и плакала. А он смотрел и не понимал, почему я так расстроилась. Ведь он предлагает мне благо - освобождение от любых обязательств!

Именно в тот момент у моего друга возникла идея. Ровно через три года мы встретимся в этом самом кафе, если я приду, он снова будет со мной. Конечно, я согласилась. В своих чувствах я не сомневалась.

А он уехал. Первое время от знакомых были хоть какие-то вести, но потом - тишина. Он исчез из всех соцсетей, оборвал все связи. Никто не знал где он, что с ним. А я честно ждала его. Чувства постепенно угасли, но я же дала обещание.

И вот спустя три года я сижу в том кафе. Несложно догадаться, что он не пришел. Я пробыла там до закрытия, весь день смотрела на входящих. Напрасно.

Тогда это вызвало странную смесь эмоций. С одной стороны, разочарование, с другой - облегчение. Было обидно за три года пустых надежд, ведь меня, по сути, обманули - дав обещание, не собирались его выполнять. Но особых чувств уже не было. Я поняла, что все к лучшему. Хорошо, что мы не встретились.

Тем не менее я пришла в кафе и через год. В тот же день. Хотя я уже не ждала своего друга, просто хотелось вспомнить прошлое, свои мечты и надежды. Просто побыть наедине с собой.

И это превратилось в мою личную традицию. Я откладываю все дела и провожу день в том кафе за угловым столиком. И уже не вспоминаю прошлое - думаю о будущем, строю планы, пью кофе, переписываюсь с друзьями.

А недавно со мной решил познакомиться сидевший за соседним столиком молодой мужчина. Я не нашла причин отказаться от прогулки по городу.

Индира