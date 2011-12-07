Твоя формула любви. Самый-самый муж

Первая из них случилась еще до замужества. Мы были знакомы, он достаточно долго за мной ухаживал. Но я была не то чтобы холодна к нему, скорее у меня были сомнения, тот ли это человек. Хотя он мне нравился.

Однажды мне срочно нужно было съездить к бабушке в деревню. Не очень далеко от города, но все равно 4 часа на автобусе проехать надо. В тот день было только два рейса. На первый я опоздала, второй отменили из-за сломавшегося автобуса. А следующий был только через два дня. А дело-то срочное. Была очень снежная зима, бабушка позвонила и рассказала, что ее завалило и она даже до магазина дойти не может. Сил убрать снег не хватает. Бабушка всегда была очень скромной, вот и попросила о помощи в самый последний момент. Забегая вперед, скажу, что продуктов правда оставалось мало - гречка, мука, сухари, крупа для кур. Но даже до сарая, где обитали петух с курочками, надо было тропку прочищать.

Рассказала историю на тот момент еще просто другу Алексею. Машины у него не было, как-то помочь, по моему мнению, он не мог. А смог! Уже через час нашел друга Сашу, тот попросил о помощи своего друга Сережу, у которого личный автомобиль как раз был. Так целой компанией и поехали спасать бабушку. Я-то думала, что мы просто продукты отвезем, снег уберем. Но Сергей и Александр явно помогали своему другу Алексею покорить девушку, которая ему нравилась, то есть меня. На месте ребята расчистили все сугробы, попутно починили крышу и навес во дворе. И при этом весело, со смехом делали все, чтобы Леша выглядел героем.

Именно тогда я поняла, что Леша особенный. Дальше все было достаточно обыденно. Поженились, стали жить вместе, родились дети, завели собаку, купили дачу. Рассказ же не совсем об этом. В двух словах: у нас все хорошо. Мы с мужем подходим друг другу, счастливы. Я всегда понимала, что он у меня не просто хороший, а прекрасный. И недавно у супруга появилась возможность еще раз напомнить, какой он замечательный.

Все началось с того, что я подвернула ногу. Боль была страшная, но что поделать, никто не виноват, что у нас неожиданно зима началась и гололед на тротуарах. Отряхнулась, вроде бы идти могу. Прошла два шага, снова поскользнулась и сломала ногу.

Перелом хоть и не очень серьезный, но гипс наложили, больничный выписали. И бутерброд по первому слову несут, и полы моют муж и дочка. Единственно, что омрачало ситуацию, - я никак не могла попасть на выступление дочери. Дело было перед Новым годом, как раз планировалось что-то типа концерта для родителей.

Тем более дом без лифта, а мы на пятом этаже, так что и на костылях не спустишься. Но Алексей с вышеупомянутыми Александром и Сергеем (ребята все так же дружат) сделали приспособление из простыни, куда я села как в гамак. Пронесли меня по лестнице. А после концерта так же подняли обратно. А я давно уже не дюймовочка.

Так что сомнений нет: муж идеальный! И друзья у него прекрасные. Кто-то может сказать, не такие уж и геройские подвиги, на что я всегда говорю: «А мне других и не надо!»

Светлана