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Авдонина: С начала учебного года с температурой и симптомами ОРВИ до уроков не допустили 11 791 человек

За прошлую субботу от посещения занятий отстранили 52 ребенка.

С начала учебного года с температурой и симптомами ОРВИ до уроков не допустили 11 791 человек. Об этом рассказала замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По аналогичной причине от занятий в прошлую субботу отстранили 52 ребенка. При утренней проверке у учащихся была повышена температура. Поэтому в целях недопущения распространения инфекций в стенах лицеев, гимназий и школ детей отправили домой. Всего на разобщении находится один класс в казанской школе, в нем учатся 27 ребят.

Отмечается, что всего в образовательных учреждениях республики было выявлено 400 очагов заболевания коронавирусом, 364 очага из них уже закрыты. 

КВ
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