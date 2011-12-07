Пожаров в Казани стало меньше на 13%

В течение 2020 году в столице Татарстана зафиксировано 1134 пожара, это на 13% меньше, чем в 2019 году. Из них 758 возгораний произошло в жилом секторе, причиной остальных 376 случаев стало горение сухой травы и мусора. Благодаря оперативным действиям пожарных, быстро прибывших на эти пожары, удалось спасти 91 человека. На пожарах пострадало 50 человек, не удалось обойтись в прошлом году без жертв — погибло 25 человек.

Такие данные привел в своем отчетном докладе за 2020 год в ходе совещания в исполкоме Казани начальник Управления гражданского защиты горисполкома Фердинант Тимурханов.

Статистика пика пожарной активности в городе осталась неизменной. Как обычно, наибольшее число крупных возгораний пришлось на период с марта по июнь. За эти месяцы зарегистрировано 588 пожаров. Приходилось пожарным выезжать и на тушение твердых бытовых отходов — в течение года зафиксировано 239 таких случаев. Тушить загоревшуюся сухую траву пожарные выезжали 101 раз.