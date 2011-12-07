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Пожары в Казани готовы тушить частные пожарные команды

В городе сформированы и действуют частные пожарные команды

В помощь штатным сотрудникам городского Управления гражданской защиты Казани в течение 2020 года в Казани создано 40 подразделений добровольной пожарной охраны, численность добровольцев — 268 человек. Кроме того, в городе сформированы и действуют частные пожарные команды. Они созданы на транспортном пассажирском предприятии МУП «ПАТП-2», а также на Казанском заводе синтетического каучука. Об этом сообщили на минувшем совещании в мэрии Казани. 

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