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Проблему машин в татарстанских дворах обсудят в онлайн-лектории

Эксперты выскажут мнение о размещении автомобилей.

Сегодня в 17:00 эксперты, в ходе онлайн-лекции в рамках Президентской программы «Наш двор», обсудят одну из актуальнейших проблем — «Двор — это (не) парковка». Свое мнение на площадке выскажут урбанист, автор популярного блога «Город для людей» Аркадий Гершман и заместитель главного архитектора Казани, куратор Бюро транспортного планирования Тимур Кадыров. Модератором встречи станет помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Эксперты затронут вопрос того, как в советское время дворы начали заполняться машинами, почему сейчас возле домов иногда не хватает парковочных мест и как можно решить эту проблему. Напомним, что по программе «Наш двор» парковочные места во дворах упорядочат, но не в ущерб зеленым пространствам.

КВ
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