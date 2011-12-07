В Татарстане выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма)», — сказали в штабе.

6 случаев — завозные, 65 человек имели контакт с больными.

Большая часть заболевших — 17 человек — находятся в возрастной группе от 30 до 50 лет, 16 человек — от 50 до 60 лет, 13 человек — от 18 до 30 лет, 11 человек — несовершеннолетние, 8 человек — в группе от 60 до 70 лет, 4 человека — от 70 до 80 лет, 2 человека — от 80 до 90 лет.

В Казани выявили 28 заболевших, в Зеленодольском районе — 11, в Набережных Челнах — 7, в Альметьевском районе — 6, в Нижнекамском, Сабинском и Елабужском районах — по 3 заболевших, в Арском и Тетюшском районах — по 2 заболевших, В Буинском, Дрожжановском, Аксубаевском, Высокогорском, Алексеевском, Балтасинском районах — по 1 заболевшему.

Всего с момента начала эпидемии коронавируса в Татарстане выявили 894 заболевших, выздоровели — 100 человек, скончались — двое. Четверо заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

В России количество заболевших увеличилось до 114 431 случая (+7 933), выздоровели — 13 220 человек (+1 601), скончались — 1 169 человек (+96).