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В Татарстане зарегистрировали второй случай смерти от COVID-19

67-летний мужчина скончался в больнице Набережных Челнов.

В Татарстане зарегистрировали второй случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

67-летний житель Елабужского района скончался в больнице Набережных Челнов 30 апреля.

«18 апреля он был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу. С 21 апреля пациент находился на лечении в стационаре Городской больницы № 2, где 25 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — рассказали в штабе.

Мужчина имел хронические заболевания.

КВ
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