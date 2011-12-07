В Татарстане зарегистрировали второй случай смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали второй случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

67-летний житель Елабужского района скончался в больнице Набережных Челнов 30 апреля.

«18 апреля он был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу. С 21 апреля пациент находился на лечении в стационаре Городской больницы № 2, где 25 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — рассказали в штабе.

Мужчина имел хронические заболевания.