Минздрав РТ: Вакцинироваться можно будет и в праздники

В Минздраве РТ рассказали, как можно будет привиться в праздничные дни. Прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать по графику поликлиник: с 1 по 3 мая — 09.00-17.00, с 4 по 7 мая — 09.00-18.00, с 8 по 10 мая — 09.00-17.00. поэтому в течение 10 майских нерабочих дней казанцы смогут получить вакцину.

Кроме того, продолжат работать мобильные пункты в торговых центрах «МЕГА» и «Парк Хаус» — ежедневно с 10.00 до 20.00.

Ранее заместитель руководитель татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстан завезли три вакцины против ковид. Так, например, в последнюю неделю апреля в республику поступила первая партия вакцины «КовиВак». Также в РТ доставили еще 26 тысяч доз вакцины «Спутник V».

«Казанские ведомости» опубликовали график работы медицинских учреждений Казани в праздничные и нерабочие дни. В Минздраве отметили, что с 1 по 10 мая медпомощь будет оказываться горожанам в полном объёме.