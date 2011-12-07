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Марат Садыков ознакомился с работой челнинской больницы, где лечат больных COVID-19

Госпиталь работает с апреля этого года на базе набережночелнинской инфекционной больницы и рассчитан на 325 коек.

Марат Садыков посетил в Набережных Челнах госпиталь для приема пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию для уточнения диагноза «коронавирус». 

Глава республиканского ведомства осмотрел «красную зону», где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, приемный покой, побывал в реанимационном отделении и палатах. Лично осведомился у пациентов госпиталя об их самочувствии, поинтересовался о ходе лечения.

Стоит отметить, что прием пациентов ведется круглосуточно. Позже министр провел рабочую встречу в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП).

КВ
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