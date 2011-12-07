Марат Садыков ознакомился с работой челнинской больницы, где лечат больных COVID-19

Марат Садыков посетил в Набережных Челнах госпиталь для приема пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию для уточнения диагноза «коронавирус».

Глава республиканского ведомства осмотрел «красную зону», где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, приемный покой, побывал в реанимационном отделении и палатах. Лично осведомился у пациентов госпиталя об их самочувствии, поинтересовался о ходе лечения.

Стоит отметить, что прием пациентов ведется круглосуточно. Позже министр провел рабочую встречу в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП).