Прокуратура РТ выявила нарушения в инфекционной больнице Челнов

В инфекционной больнице Набережных Челнов прокуратура РТ выявила ряд нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство провело проверку после того, как в социальных сетях появились сообщения от местных жителей с информацией об очередях в приемном отделении. По итогам проверки прокуратура обнаружила просчеты в организации оказании медпомощи: пациентам с высокой температурой приходилось ждать прием на улице.

Главврачу вынесено постановление с требованием об устранении всех недочетов.