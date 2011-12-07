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Прокуратура РТ выявила нарушения в инфекционной больнице Челнов

Главврачу больницы вынесено постановление с требованием об устранении недочетов.

В инфекционной больнице Набережных Челнов прокуратура РТ выявила ряд нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство провело проверку после того, как в социальных сетях появились сообщения от местных жителей с информацией об очередях в приемном отделении. По итогам проверки прокуратура обнаружила просчеты в организации оказании медпомощи: пациентам с высокой температурой приходилось ждать прием на улице.

Главврачу вынесено постановление с требованием об устранении всех недочетов.

КВ
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