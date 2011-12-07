В Татарстане представили туристические спецпредложения

В Татарстане разработали ряд антикризисных предложений для туристов на лето. Об этом рассказал председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Для семейного отдыха запускается акция „Два плюс один“, воспользовавшись которой семьи с детьми получат возможность бесплатного размещения ребенка в возрасте до 12 лет с предоставлением места», — уточнил Иванов.

Также будет действовать еще одна акция — «Три ночи по цене двух» — при бронировании двух ночей подряд турист получит третью ночь в подарок и бесплатную экскурсию по центру Казани.

В акции участвует 24 казанских отеля. Предложения действуют как для гостей из регионов, так и для татарстанцев, уточнил Иванов.