В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки в республики выздоровело 74 человека», — уточнили в штабе.

Всего в РТ COVID-19 диагностирован у 3 244 человек, 2 690 из них — выздоровели, 10 — скончались.

В России общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 414 878 человек (+9 035 за сутки), 175 877 из них — выздоровели (+3 994), 4 855 — скончались (+162). Число активных случаев заболевания составляет 234 146.