55 тыс. татарстанцев получат продуктовые наборы в рамках четвертой волны помощи пострадавшим во время пандемии

55 тыс. татарстанцев получат продуктовые наборы в рамках четвертой волны помощи попавшим в трудное положение во время пандемии.

Продуктовые наборы предназначены для детей из малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров, дети индивидуальных предпринимателей или самозанятых, ведущих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших из-за ограничений.

Список нуждающихся сформирован Министерством труда, занятости и соцзащиты РТ. Так, помощь будет оказана 23 тыс. детей старше 8 лет со средним доходом ниже прожиточного минимума, 16 тыс. одиноких пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума, 9 тыс. детей предпринимателей и самозанятых.

Продуктовые наборы раздают в рамках республиканской благотворительной акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».