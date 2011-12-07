Александр Малькевич предложил Татарстану организовать электронное голосование

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил Татарстану апробировать технологию электронного голосования на ближайших выборах.

Эксперт считает, что республика готова к применению современных технологий в избирательном процессе. Пилотное голосование он предложил организовать в одном населенном пункте.

«Люди увидят, как легко авторизоваться на портале госуслуг, получить электронный бюллетень. Для властей и профильной структуры это будет позитивным экспериментом. В республике все к этому готово, регион может войти в десятку лидеров в данной области. Давайте на территории Иннополиса проведем электронное тестовое голосование по вопросам местного значения», — сказал Малькевич.