Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Александр Малькевич предложил Татарстану организовать электронное голосование

Пилотным городом он предложил сделать Иннополис.

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил Татарстану апробировать технологию электронного голосования на ближайших выборах.

Эксперт считает, что республика готова к применению современных технологий в избирательном процессе. Пилотное голосование он предложил организовать в одном населенном пункте.

«Люди увидят, как легко авторизоваться на портале госуслуг, получить электронный бюллетень. Для властей и профильной структуры это будет позитивным экспериментом. В республике все к этому готово, регион может войти в десятку лидеров в данной области. Давайте на территории Иннополиса проведем электронное тестовое голосование по вопросам местного значения», — сказал Малькевич.

КВ
Лента новостей