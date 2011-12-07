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Андрей Большаков объяснил, почему в Татарстане отказались от проведения экзит-пулов

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяла организовать процесс.

Заведующий кафедрой конфликтологии ИСФНиМК, доктор политических наук, профессор Андрей Большаков в ходе пресс-конференции объяснил, почему в Татарстане отказались от проведения экзит-пулов.

«Мы не рискнули в этот раз делать экзит-пулы по причине эпидемиологической обстановки. Представьте, что такое экзит-пулы на участках: мы встречаем людей на участках и задаем вопросы. Сейчас для этого просто нет возможности. Очень сложно отловить человека после осуществления гражданского долга», — сказал Большаков.

Впрочем, эксперт предположил: в республике процент явки и проголосовавших за поправки будет выше общероссийских показателей.

КВ
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