Явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Татарстане составила 78,11%. Это данные на 18:00. В республике проголосовало 2301544 человека — информацию представил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Вопреки мнениям скептиков, татарстанские избиратели активно голосовали. Это голосование было не просто активным, оно прошло с серьезным позитивом», — сказал Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что семидневный марафон голосования подошел к концу и поблагодарил участников процесса.

«Ни один участок не был закрыт, переформатирован. Голосование прошло без замечаний со стороны Роспотребнадзора», — уточнил глава ЦИК.