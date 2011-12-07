Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Андрей Кондратьев: Вопреки мнениям скептиков, татарстанские избиратели активно голосовали

Явка в Татарстане на 18:00 составила 78,11%.

Явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Татарстане составила 78,11%. Это данные на 18:00. В республике проголосовало 2301544 человека — информацию представил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Вопреки мнениям скептиков, татарстанские избиратели активно голосовали. Это голосование было не просто активным, оно прошло с серьезным позитивом», — сказал Андрей Кондратьев.

Он подчеркнул, что семидневный марафон голосования подошел к концу и поблагодарил участников процесса.

«Ни один участок не был закрыт, переформатирован. Голосование прошло без замечаний со стороны Роспотребнадзора», — уточнил глава ЦИК.

КВ
Лента новостей