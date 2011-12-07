Четверть наблюдателей в РТ представлена молодежными организациями

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева в ходе пресс-конференции рассказала о значительном количестве молодых людей среди наблюдателей. В частности, четверть представителей наблюдательского корпуса представлена молодежными организациями.

«У нас очень много молодых людей среди наблюдателей, меня это особенно радует», — подчеркнула Зиля Валеева.

Она отметила, что в период пандемии не могут активно работать люди старшего поколения. В связи с этим большинство наблюдателей моложе 65 лет. Кроме того, она огласила среднее количество наблюдателей на участках в республике: 6-7 человек.