Четверть наблюдателей в РТ представлена молодежными организациями

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Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева в ходе пресс-конференции рассказала о значительном количестве молодых людей среди наблюдателей. В частности, четверть представителей наблюдательского корпуса представлена молодежными организациями.
«У нас очень много молодых людей среди наблюдателей, меня это особенно радует», — подчеркнула Зиля Валеева.
Она отметила, что в период пандемии не могут активно работать люди старшего поколения. В связи с этим большинство наблюдателей моложе 65 лет. Кроме того, она огласила среднее количество наблюдателей на участках в республике: 6-7 человек.