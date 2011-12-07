Марина Патяшина заявила, что ситуация с коронавирусом в РТ остается стабильной

На конференции в ИА «Татар-информ» руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина заявила, что ситуация по коронавирусу в Татарстане остается стабильной.

На данный момент в республике зафиксировано 4595 случаев COVID-19. Из них — 40 случаев за 30 июня. 1330 татарстанцев, имевших контакты с больными и гражданами с подозрением на коронавирус, пребывают в изоляции.

По утверждению Патяшиной, голосование по Конституции проходит при высших мерах предосторожности. Избирательные участки обеспечены необходимым количеством индивидуальных средств защиты. Их хватит всем участникам масштабного события: и членам комиссий, и избирателям.

— При входе у каждого гражданина бесконтактным способом будет измеряться температура тела, — рассказала Патяшина. — В случае выявления повышенной температуры, избирателю будет предоставлено отдельное помещение для голосования.

Всем избирателям будет предложено обработать руки медицинским антисептиком. По всему помещению для голосования нанесена специальная разметка, координирующая перемещение граждан по участку. Также имеется разметка, помогающая соблюдать социальное дистанцирование между избирателями.

Из кабинок для голосования убраны передние шторки. Весь день будет проводиться уборка помещений, без перерыва работы участка. Гражданам рекомендуется являться со своими масками и перчатками. А также иметь при себе ручки для письма. Если медицинских изделий или авторучки у избирателя не окажется, он будет снабжен всем необходимым работниками участка.

— Каждый избирательный участок был тщательно проверен в преддверии голосования, — сообщила Патяшина. — Выявлены мелкие нарушения. В одном месте не завезли дезинфицирующие средства, в другом — не нанесены разметки. В данный момент все нарушения устранены. Весь порядок работы с участковыми избирательными комиссиями отработан.